Calcio: 1-0 al Barcellona, Milan chiude tournée Usa

MILANO, 5 AGO - Si è chiusa con una vittoria la tournée statunitense del Milan. La squadra di Rino Gattuso ha battuto 1-0 il Barcellona grazie a un gol di André Silva oltre il 90'. A Santa Clara, in California, i rossoneri hanno sofferto non poco e la difesa ha retto contro gli attacchi degli spagnoli anche grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma, eletto miglior giocatore della partita. Al 48' della ripresa è arrivata la rete decisiva di André Silva, ben servito da Franck Kessie. "Abbiamo sofferto, ci godiamo la vittoria ma sicuramente è un passo indietro a livello qualitativo rispetto alle partite con Manchester United e Tottenham - ha commentato Gattuso, che domani alle 16.30 atterrerà a Malpensa con la squadra -. Si poteva giocare con più qualità, ma non avevamo la gamba brillante per ribaltare l'azione. Sono soddisfatto di questi 26 giorni di lavoro, mi piace lo spirito, anche se deve bruciare quando si perde, e non l'ho visto dopo la sconfitta con il Tottenham".