Speleologo bloccato, ore per liberarlo

UDINE, 5 AGO - Occorreranno ancora alcune ore per liberare lo speleologo intrappolato e ferito a 200 metri di profondità sul Monte Canin e riportarlo in superficie. Il soccorso alpino stima che le operazioni si potrebbero concludere a metà giornata. Intanto, la squadra di disostruttori ha iniziato a lavorare verso le due di notte e ancora opera all'ingresso della grotta e nei punti più stretti all'interno, utilizzando piccole cariche di esplosivo per consentire la risalita della barella con il ferito. Questi, nel frattempo, è assistito e attende che le operazioni di si completino.