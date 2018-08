Amichevoli: Udinese Hannover 1-2

UDINE, 4 AGO - L'Udinese ha perso 1-2 l'amichevole con l'Hannover 96 che ha chiuso oggi a Klagenfurt il ritiro dei bianconeri di Velazquez. A segno per i friulani è andato ancora una volta Kevin Lasagna, confermatosi bomber anche in questo pre-campionato. L'attaccante dei friulani ha accorciato le distanze all'80' su cross di De Paul. Prima erano andati a segno per i tedeschi Bebou e Fullkrug. "Per me è stato un buon ritiro, la squadra ha lavorato con buona attitudine e mentalità", le parole del tecnico dei friulani Velazquez.