Maltempo: bomba d'acqua su Cagliari

CAGLIARI, 4 AGO - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio a Cagliari e nell'hinterland. Nel giro di un'ora dopo un'accentuata catena di fulmini, un muro di pioggia ha colpito il capoluogo e i comuni limitrofi. Molte strade si sono trasformate in torrenti e l'acqua ha allagato scantinati e locali al piano terra. Decine le chiamate alle centrali operative di Polizia municipale e Vigili del fuoco. Pesanti disagi nel quartiere di Pirri, alle porte di Cagliari, completamente allagato: piazza Italia, nel centro del paese, è stata chiusa. Sul posto stanno lavorando gli agenti della municipale, i tecnici del Comune e la Protezione civile. Tombini saltati e strade allagate anche a Cagliari: in viale Marconi, via La Marmora, via Sulcis e all'ingresso della città, vicino alla statale 130. Asfalto saltato, invece, in via Cornalias, nel quartiere di Is Mirrionis. Problemi, infine, a Quartu nell'area di Pitz'e Serra, con diverse strade allagate, e lungo la statale 125 all'altezza di Maracalagonis