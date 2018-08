Joan Baez chiude tour nelle Langhe

TORINO, 4 AGO - Il concerto sold out di Joan Baez del 9 agosto nel Cortile dell'Agenzia di Pollenzo (Cuneo) chiude la tournèe italiana della grande cantautrice, compositrice e attivista americana, nonché il primo tempo di Attraverso Festival-Uomini e storie delle terre di mezzo, il festival di musica, arti, paesaggio e cultura resiliente organizzato nelle terre Unesco Langhe, Roero e Monferrato. "Siamo particolarmente felici di ospitare una cantante come Joan Baez - dicono gli organizzatori - per la qualità artistica della sua musica, ma anche per il suo impegno civile". Attraverso festival, iniziato il 27 luglio, riprende il 24 agosto con un incontro con il critico cinematografico Steve Della Casa ed il cantante Efisio Mulas per finire l'8 settembre con la Festa della Vendemmia a Serralunga d'Alba. Dopo serate con, tra gli altri, Don Ciotti, Neri Marcorè, Rino Gaetano band, Ermal Meta, Giuseppe Cederna, Massimo Gramellini, Oscar Farinetti, Paolo Crepet, Beppe e Francesco Tosco, Giorgio Li Calzi.