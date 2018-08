Buffon: felice per Supercoppa

TORINO, 4 AGO - "Anche a 40 anni si può essere ancora felici per la vittoria di una supercoppa". Gigi Buffon celebra così, sui social la sua prima vittoria con la nuova maglia del Paris Saint Germain. "Grazie ancora alla Juventus che mi ha permesso, con la cultura del lavoro, di arrivare a questa età in condizioni ottimali per performare ancora - scrive il portiere - Grazie al Paris Saint-Germain che ha trovato gli argomenti necessari per provare a spingermi ancora più in là... Grazie ai miei nuovi compagni che mi hanno permesso di vincere un altro trofeo e mi hanno accolto con entusiasmo, cortesia e rispetto. E grazie a Kevin Trapp che, nonostante me l'avesse già proposta giorni fa, oggi ha voluto farmi trovare la maglia N.1 al mio posto. Grazie di cuore Kevin - conclude - e grazie a tutti quelli che mi permettono di emozionarmi ancora".