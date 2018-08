Rapine: anziani picchiati e sequestrati

GROSSETO, 4 AGO - Legati e picchiati dentro casa, in Maremma, due anziani, marito e moglie di 80 anni. E' successo per una rapina la notte scorsa. Ora è caccia a quattro banditi, sembra quattro slavi che hanno agito a volto coperto. Il fatto è accaduto in località Ampio, nella zona di Castiglione della Pescaia (Grosseto), nei pressi di Poggio Ballone e Tirli. I ladri, da quanto appreso, erano armati di pistola. Hanno subito iniziato a cercare i soldi dentro la casa dopo aver legato i due anziani e mettendosi a colpire l'uomo perchè rivelasse dove la coppia custodisce il denaro. Sono scappati subito dopo aver trovato i soldi. Hanno dato l'allarme gli stessi due anziani, dopo esser riusciti a liberarsi. Ora sono sotto choc. I carabinieri di Grosseto stanno conducendo una vera 'caccia', con posti di controllo e battute in tutta l'area, anche alla ricerca di indizi.