Il Siviglia su Iago Falque del Torino

ROMA, 4 AGO - Il Siviglia continua ad avere un obiettivo di mercato: rinforzare l'attacco. E' questa la priorità dell'area tecnica del club e dell'allenatore Pablo Machin. Gli emissari andalusi hanno messo gli occhi addosso a Iago Falque, centrocampista offensivo del Torino, almeno secondo quanto riferisce il Mundo deportivo. I dirigenti spagnoli avrebbero anche avanzato un'offerta di 18 milioni per l'ex giocatore del Rayo Vallecano e della Roma. Dopo avere ceduto Correa alla Lazio, il Siviglia è alla ricerca di un trequartista e Falque sembra possedere il profilo adatto, anche se non è l'unico candidato, perché circolano altri nomi, come quello di come Munir (Barcellona) o Portu (Girona). Il Torino, dal canto suo, sta provando a ingaggiare Simone Zaza del Valencia, da affiancare al centravanti Belotti.