Barça, preso Vidal ora punta su Pogba

ROMA, 4 AGO - Dopo avere messo le mani su Arturo Vidal, il Barcellona punta a rinforzare ulteriormente il proprio organico che, nella prossima stagione, dovrà fare a meno di Iniesta e Paulinho. L'idea della dirigenza è di svecchiare la squadra, mettendo a disposizione di Ernesto Valverde, oltre agli esperti Busquets e Rakitic, giocatori giovani di assoluto valore. Dopo Arturo Vidal, il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Paul Pogba, Secondo il Mundo deportivo, i dirigenti catalani vedrebbero nel francese il profilo ideale per rinforzare la rosa. Il giornale parla di una strana visita di Mino Raiola, procuratore di Pogba, nella Ciudad Deportiva il 14 luglio scorso, ma anche di un incontro con Eric Abidal e Ramon Planes, emissari blaugrana. Raiola lo ha sempre detto che il sogno del proprio assistito è di giocare nel Barcellona, in particolare al fianco di Messi. L'operazione si annuncia complicata, ma non impossibile. Lo United chiede 120 milioni.