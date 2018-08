Supercoppa Francia: 4-0 PSG con Weah jr.

ROMA, 4 AGO - A Shenzhen, in Cina, il Paris Saint-Germain ha conquistato il primo trofeo della stagione ufficiale, la Supercoppa di Francia, battendo il Monaco per 4-0. Già nel primo tempo, i parigini allenati da Thomas Tuchel, e con Gigi Buffon in porta, si sono portati sul 2-0, grazie alle reti di Angel Di Maria al 33' e Christopher Nkunku, servito da Stanley N'Soki, al 40'. Nella ripresa Timothy Weah, classe 2000, figlio del Pallone d'Oro George e attuale presidente della Liberia, ha calato il tris (22'), su servizio di Thiago Silva. Al 90' è arrivato il poker ancora con Di Maria, su passaggio di Rabiot. Nell'ultimo quarto d'ora anche Neymar, che ha ripreso da poco gli allenamenti, ha trovato spazio in campo, prendendo il posto di Marco Verratti.