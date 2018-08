Nessun fermo per madre neonato Terni

TERNI, 4 AGO - È al momento indagata a piede libero la madre del bimbo trovato morto giovedì pomeriggio, dopo essere stato abbandonato, nel parcheggio di un supermercato di Terni. Lo si apprende dal suo legale, l'avvocato Alessio Pressi, che al momento non ha ricevuto alcun provvedimento restrittivo da parte della procura. La donna è quindi al momento libera, anche se a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto la ventisettenne, che ieri ha confessato, nella tarda mattinata di oggi si è recata in obitorio per il riconoscimento del cadavere del figlio al termine dell'autopsia.