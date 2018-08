Da Olanda a Barbagia,coppia ci scommette

NUORO, 4 AGO - Dall'Olanda al centro Sardegna nell'aspra Barbagia, in uno dei paesi più spopolati: prima per registrare le puntate di un reality show di successo, poi per fare business. Marije Graafsma e Ovan Abdullah, una coppia di stilisti di 28 e 30 anni, lei olandese doc, lui originario del Kurdistan, hanno fondato il marchio Amkina e ora intendono produrre a Ollolai, dove sono venuti a vivere cogliendo la provocazione del sindaco che ha venduto le case a 1 euro con il vincolo, però, di ristrutturale. La prima sfilata è andata in scena ieri sera con un'accoglienza da star, sotto gli occhi vigili della troupe della televisione olandese Rtl, produttrice del reality, che ha curato ogni dettaglio: sette modelle olandesi e cinque di un'agenzia sarda, più le giovani di Ollolai con l'austero costume tradizionale, hanno sfilato partendo dalla vecchia casa ollolaese, nuova residente della coppia di stilisti, per scendere poi nei vicoli del centro storico e mostrarsi in tutta la loro bellezza ed eleganza.