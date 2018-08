Rogo in azienda che recupera polistirolo

ALESSANDRIA, 4 AGO - Un incendio è scoppiato questa mattina nella ditta Montaggi & Impianti srl, che recupera poliuretano e polistirolo, a Sale, nell'Alessandrino. Sono tre le squadre dei vigili del fuoco impegnate a spegnere le fiamme, che hanno causato una densa colonna di fumo e un forte odore, avvertito dai cittadini in tutta la zona. La Protezione civile di Sale raccomando, in via precauzionale, di restare in casa con le finestre fino a quando non saranno ultimati i rilievi dell'Arpa.