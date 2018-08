Serie C, domani al via la Coppa Italia

TORINO, 4 AGO - E' tutto pronto per il calcio d'inizio della Coppa Italia Serie C, vinta nella scorsa stagione dall'Alessandria. Le prime partite domenica 5, mercoledì 8 e domenica 12 agosto. Un palcoscenico sempre più prestigioso, prova generale per il salto di categoria: negli ultimi anni chi ha alzato la Coppa Italia Serie C, come Salernitana, Cosenza, Foggia e Venezia, è riuscito in tempi brevi anche a conquistare la promozione. La vincitrice della Coppa accede infatti di diritto ai playoff promozione per la B, a prescindere dal risultato in campionato. La competizione sarà trasmessa interamente sul portale www.elevensports.it, con dirette gratuite per tutti gli utenti registrati, che possono anche scaricare una app, per guardare le partite da pc, smartphone o tablet ovunque si trovino.