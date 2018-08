Trovato morto pensionato scomparso

OLBIA, 4 AGO - Questa mattina all'alba nella campagne fra Telti e Olbia è stato ritrovato il cadavere di Andrea Honorati, il pensionato di 79 anni, originario di Macerata, scomparso dieci giorni fa a Porto Rotondo. Secondo i primi riscontri il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. A trovare il corpo dell'uomo è stato un gruppo di volontari, fra cui alcuni parenti e un ex poliziotto, che pattugliava la zona di Raica, nel territorio di Telti. Non lontano da lì, alcuni giorni fa, a Li Furreddi, era stata rinvenuta la Renault Clio con cui il pensionato si era allontanato dalla sua residenza di Porto Rotondo. Il 25 luglio Honorati era uscito di casa per recarsi in un cantiere nautico al porto. Poche ore dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, il pensionato era stato visto in auto sulla strada per Telti, pareva in stato confusionale e chiedeva informazioni sulla direzione da prendere per rientrare a casa.