Calcio: Gattuso, Milan completo al 90%

MILANO, 4 AGO - Con Gonzalo Higuain e Mattia Caldara il Milan "può fare il salto di qualità". Se lo augura Rino Gattuso, che si prepara a giocare l'ultima amichevole della International Champions Cup con il Barcellona, prima di tornare lunedì in Italia. A due settimane dalla chiusura del mercato, per Gattuso la squadra "al 90% è completa. Forse si può fare qualcosa a centrocampo". "Caldara è un giovane importante che può crescere tanto. E Higuain lo conosciamo tutti. Ma siamo una squadra. Bisogna farli sentire a casa, fargli capire come si lavora e si sta nel gruppo. Sono sicuro - ha spiegato l'allenatore in California - che saranno un valore aggiunto e ci daranno una mano per fare una stagione importante. Il modulo base sarà il 4-3-3, poi si lavorerà anche su altri concetti".