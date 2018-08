Abbandonate 16 tartarughe, indagine

MILANO, 3 AGO - Non solo cani e gatti ma adesso chi va in vacanza abbandona anche le tartarughe. Qualche settimana fa, infatti, ai Giardini Montanelli, quelli in pieno centro a Milano inaugurati nel 1784 come primo parco della città per lo svago e il relax dei milanesi e tuttora 'alla moda', è stato trovato uno scatolone di cartone con dentro 16 testuggini terrestri della specie protetta Testudo hermanni e di varie dimensioni e di età differenti. La scoperta è stata fatta da una signora che un pomeriggio passando vicino alla zona recintata dei giardini ha notato uno scatolone muoversi. Allarmata ha subito chiamato una donna che stava facendo jogging la quale a sua volta ha avvertito le guardie zoofile. Sulla vicenda la Procura ha aperto una indagine a carico di ignoti per abbandono di animali e ha chiesto all'Enpa, l'ente nazionale protezioni animali che ora ha in custodia le tartarughe abbandonate e ovviamente sotto sequestro, di trovare una struttura idonea che le possa ospitare.