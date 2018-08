Ricostruzione,L'Aquila post sisma e oggi

L'AQUILA, 3 AGO - L'Aquila di ieri e di oggi, nella fase dell'emergenza e delle macerie nel post sisma del 6 aprile del 2009, e in questa della ricostruzione: gli scatti e le immagini con il drone sul nuovo portale dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (Usra), www.usra.it, nato da un profondo restyling di quello precedente. La nuova versione, online da alcuni giorni, consente inoltre una fruibilità più semplice e immediata e una migliore condivisione delle informazioni. In particolare nella sezione 'Com'era, com'è L'Aquila' vengono proposte le immagini a confronto tra gli anni 2008, 2011 e 2018 con la possibilità di 'camminare' nelle strade e nelle zone selezionate. Invece nella sezione 'riprese droni' è possibile 'volare' sopra il capoluogo confrontando il 2015 con il 2017. Il tutto per valorizzare lo stato di avanzamento dei lavori. "Si tratta di un passaggio fondamentale per rendere ancora più trasparente e chiaro l'operato dell'Ufficio", spiega il responsabile dell'Ufficio, Raniero Fabrizi.