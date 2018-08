Razzismo: Di Maio, L.Mancino resta dov'è

ROMA, 3 AGO - "La Legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce". Lo scrive il vicepremier e capo politico dei M5s, Luigi Di Maio, su Facebook. "La discussione - prosegue - sull'abrogazione della Legge Mancino può chiudersi tanto rapidamente quanto si è aperta. Prima di tutto non è nel contratto di governo. In secondo luogo è uno di quegli argomenti usati per fare un po' di distrazione di massa che impedisce di concentrarsi al 100% sulle reali esigenze del Paese: lotta alla povertà, lavoro e imprese".