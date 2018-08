Migranti: Spagna crea centrale operativa per emergenza

MADRID, 3 AGO - A fronte dell'alto flusso di arrivi di migranti dal Nord Africa la Spagna sta istituendo una centrale operativa di comando per gestire l'emergenza estiva. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato che l'unità coordinerà la risposta della Spagna alle migliaia di migranti che ogni mese si riversano sul suo territorio. Sanchez ha poi riferito che suo governo sta portando avanti trattative con il Marocco da dove i trafficanti di esseri umani prendono i migranti per portarli in Europa attraversando il Mediterraneo.