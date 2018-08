Bimbo di anno e mezzo positivo a cocaina

VIMODRONE (MILANO), 3 LUG - Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Sesto San Giovanni (Milano), dopo essere risultato positivo alla cocaina assunta presumibilmente tramite latte materno. E' stato salvato dai carabinieri a Vimodrone (Milano), grazie alla telefonata di alcuni passanti. Non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è dei giorni scorsi. Una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di una donna, 25 anni e sudamericana, visibilmente ubriaca che si aggirava con un bambino in fasce tra le braccia. I militari della Compagnia di Sesto San Giovanni li hanno accompagnati in ospedale per accertamenti. E' risultata positiva all'alcol e a diverse sostanze stupefacenti: i medici hanno sottoposto a test anche il bimbo. Su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano, il piccino è stato temporaneamente affidato all'ospedale in attesa di essere collocato in una struttura protetta. Sua madre, nel frattempo, era fuggita per poi essere nuovamente rintracciata.