Brexit: May da Macron per cercare l'appoggio della Francia

PARIGI, 3 AGO - Theresa May sbarca in Francia per cercare il sostegno di Emmanuel Macron sulla Brexit. L'incontro tra il presidente francese e la premier britannica è previsto per il tardo pomeriggio al Fort de Bregancon, la residenza estiva dei leader francesi in Costa Azzurra, dove Macron e la moglie Brigitte arriveranno oggi e resteranno per oltre due settimane di riposo. All'incontro bilaterale con Theresa May seguirà una cena a cui si unirà anche Brigitte Macron e il marito della premier britannica, Philip May. Dopo settimane di polemiche per il caso Benalla, i ministri francesi si sono ritrovati questa mattina per l'ultima riunione con Macron prima delle vacanze. Un modo di fare il bilancio di un anno di riforme. Mentre in molti tra l'Eliseo e il governo sperano che la pausa estiva possa contribuire a far dimenticare il caso dell'ex bodyguard e stretto collaboratore del presidente indagato per le violenze del primo maggio a Parigi.