Scontro fra tir e treno merci, 2 feriti

MILANO, 3 AGO - Uno scontro tra un tir e un treno merci si è verificato prima dell'alba in provincia di Varese. Il 118 ha soccorso due persone, una medicata sul posto e l'altra, un uomo di 43 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale. Secondo le prime informazioni il camion era vuoto e il treno avrebbe riportato danni solo nel punto d'impatto, alla motrice. Lo scontro è avvenuto alle 5.30 all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Ternate (Varese). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese con un'autogrù e i carabinieri di Gallarate (Varese). La circolazione è stata sospesa tra le stazioni di Laveno (Varese) e Gallarate (Varese). I viaggiatori da Milano diretti a Gallarate possono utilizzare i treni della linea S5, diretti per Porto Ceresio (Varese) e treni diretti a Domodossola. I viaggiatori diretti a Laveno Mombello possono utilizzare la linea Laveno-Varese-Saronno-Milano da Milano Cadorna.