Zimbabwe: opposizione, risultati falsi

ROMA, 3 AGO - I risultati delle elezioni in Zimbabwe sono "falsi e non verificati": così il leader dell'opposizione Nelson Chamisa, mentre il suo partito annuncia una azione legale contro il voto "truccato". Lo riferisce la Bbc, dopo l'annuncio della commissione elettorale (Zec) che ha assegnato la vittoria a Emmerson Mnangagwa. "E' deplorevole che la commissione elettorale (Zec) abbia pubblicato risultati falsi e non verificati", ha detto Chamisa. Intanto l'esercito pattuglia in forze la capitale Harare dopo i disordini dei giorni scorsi.