Italia,Austria inopportuna su passaporti

ROMA, 2 AGO - L'Italia ritiene l'iniziativa sui doppi passaporti "inopportuna e in frizione con il dovere di leale collaborazione a cui devono attenersi gli Stati membri dell'Ue". E' quanto precisano fonti della Farnesina interpellate nel merito, dopo la recente audizione alla Camera dell'Ambasciatore austriaco, Pollitzer. "Prendendo atto della volontà di Vienna di evitare azioni unilaterali", si conferma "che non vi sono consultazioni con Vienna sulla questione, che sarebbero peraltro inappropriate", precisano le stesse fonti. L'Ambasciatore d'Italia a Vienna ha effettuato poco fa un passo in materia presso il Ministero degli Esteri austriaco, precisano le fonti della Farnesina. "Con riferimento all'audizione di ieri alla Commissione Affari Esteri della Camera dell'Ambasciatore d'Austria, Pollitzer, riguardo l'ipotesi della concessione da parte austriaca della doppia cittadinanza ai cittadini italiani di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige, si prende atto della volontà di Vienna di evitare azioni unilaterali"