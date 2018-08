Fiorentina tratta Mirallas con Everton

FIRENZE, 2 AGO - La Fiorentina è in trattativa con l'Everton per l'esterno Kevin Mirallas. Il giocatore belga di origini spagnole, classe '87, ben 60 presenze in nazionale, potrebbe approdare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma nessuna decisione è stata ancora presa: il club dei Della Valle sta ancora discutendo con la società inglese e con lo stesso Mirallas che percepisce un ingaggio fuori dai parametri viola. In ogni caso il belga è un profilo che convince anche se dal club viola non è tramontata la pista-Pjaca: se la Juve accetterà le condizioni della Fiorentina (cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto a 22-25 milioni) allora l'affare potrebbe decollare. Intanto la squadra agli ordini di Pioli continua la preparazione in attesa della prossima amichevole, sabato a Dusseldorf contro il Fortuna. "Stiamo lavorando con grande impegno, questo è un gruppo che ha voluto continuare il lavoro fatto l'anno passato - dice Giovanni Simeone -. Stiamo curando ogni aspetto con l'obiettivo di migliorare sempre".