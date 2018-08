Casa Bianca,Russia sta cercando di interferire su voto

WASHINGTON, 2 AGO - L'amministrazione Trump ha messo in campo piani per combattere le interferenze nelle elezioni americane e sventare ogni tentativo di ingerenza in vista del voto di meta' mandato di novembre, quando sarà rinnovata gran parte del Congresso. Lo hanno rivelato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e il capo degli 007 Usa Dan Coats. "La Russia sta cercando di interferire", ha affermato la Casa Bianca.