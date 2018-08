Pm, Rollandin a giudizio per corruzione

AOSTA, 02 AGO - La procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente della Regione Augusto Rollandin in due procedimenti penali. Lo ha appreso l'ANSA. Nel primo, in base all'avviso di fine indagini, il reato ipotizzato è l'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione continuata per plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, con l'ex manager Finaosta Gabriele Accornero e Gerardo Cuomo, titolare del Caseificio valdostano. Nel 2013 ne avrebbe favorito l'espansione nel capannone di una partecipata, ricevendo appoggio elettorale (anche un comizio in azienda) e due pneumatici per l'auto. Ad aprile il gip aveva negato il suo arresto. Nella seconda inchiesta, in base all'avviso di fine indagini, è ipotizzata la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, con l'ex assessore al Bilancio Ego Perron e il presidente di Finaosta, Massimo Leveque, a cui nel 2015 sarebbe stato promesso un emolumento maggiore (80-100 mila euro) di quello noto (25 mila) ai suoi concorrenti per la carica di vertice.