Cinema: Brutti e cattivi, remake francese film Cosimo Gomez

ROMA, 3 AGO - Remake francese per 'Brutti e cattivi', la black comedy senza pietismi scritta e diretta da Cosimo Gomez. I diritti sono stati acquisiti dalla produzione Daktirak di Nicolas Benamou, regista di commedie che hanno fatto grandi incassi in Francia, in particolare con i film 'Baby sitting' e 'A fond'. 'Brutti e cattivi', prodotto da Raicinema, ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia nel 2017 ed è uscito in sala nell'ottobre dello stesso anno. Successivamente ha ricevuto moltissime nomination: ai David di Donatello, Nastri d'Argento, Globi d'oro e, da poche settimane, è stato acquistato da Amazon Prime Video, approdando così anche sulla Pay-tv. Nel film, con Claudio Santamaria, Marco D'Amore, Sara Serraiocco e Simoncino Martucci, una scatenata banda di disabili, un supercolpo ai danni della mafia cinese si muove in un bailamme di tradimenti, morti vere e sfiorate, rinascite, colpi di scena e una massiccia dose di politicamente scorretto. In un panorama dove ogni anno le produzioni italiane acquistano decine di remake, spesso proprio dalla Francia ('Benvenuti al sud', 'Il nome del figlio', 'Un paese quasi perfetto', 'Sono tornato' ecc. ) un nostro film viene comprato per farne una versione in lingua francese con attori francesi.