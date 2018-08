Scrittori: racconto Hemingway pubblicato dopo 62 anni

NEW YORK, 2 AGO - Un racconto di Ernest Hemingway sarà pubblicato per la prima volta dopo 62 anni. 'A Room on the Garden Side' fu scritto nel 1956 e uscirà questa settimana sul numero di 55 di 'Strand Magazine', un periodico di letteratura. Il racconto è ambientato a Parigi, al Ritz Hotel durante la Seconda Guerra Mondiale ed è narrato da Robert, una sorta di controfigura dello scrittore che condivide con lui anche il suo soprannome 'Papa'. Robert e il suo entourage bevono vino, citano Baudelaire e parlano 'del commercio sporco della guerra'. Hemingway ha spesso tratto ispirazione dalla guerra, come ad esempio in 'Addio alle armi' (1929) e 'Per chi suona la campana' (1940). Lui stesso lavorò come autista di ambulanza durante la Prima Guerra Mondiale e fu sia un soldato sia corrisponde di guerra sempre durante il primo conflitto mondiale. Lo scrittore, premio Nobel nel 1954 per la Letteratura (riconoscimento che non fu in grado di ritirare personalmente) nonché Pulitzer l'anno prima per 'Il vecchio e il mare', ha lasciato numerose opere non pubblicate all'epoca del suo suicidio in Idaho nel 1961: aveva 61 anni e si sparò un colpo di fucile in bocca.