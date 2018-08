Venezia: 'Goodbye Marilyn', intervista impossibile

ROMA, 2 AGO - E se Marilyn Monroe non fosse mai morta? Se non ci fosse mai stato quel 5 agosto del 1962 quando la star, che più di ogni altra ha interpretato la femminilità, fu trovata nella sua casa senza vita per abuso di barbiturici? Fa piacere pensare che la data del suo decesso sia solo il giorno del suo volontario ritiro dalle scene, come appunto immagina Maria Di Razza in 'Goodbye Marilyn', piccolo film di animazione in selezione ufficiale come evento speciale alle Giornate degli Autori della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 9 settembre). Quarto cortometraggio di animazione della regista, il film racconta, con le voci di Maria Pia Di Meo (doppiatrice da Meryl Streep ad Audrey Hepburn fino a Susan Sarandon) e del critico cinematografico Gianni Canova, l'omonima graphic novel di Francesco Barilli e Sakka (Roberta Sacchi) edita da BeccoGiallo. Di scena un'intervista impossibile a Marilyn Monroe che oggi avrebbe 92 anni.