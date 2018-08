Bonucci fischiato da qualche tifoso

TORINO, 2 AGO - Qualche fischio per Leonardo Bonucci al suo arrivo alla Continassa, dove prosegue la preparazione di Cristiano Ronaldo e degli altri nazionali bianconeri. Al suo ingresso in auto nel nuovo training center della Juventus, il difensore è stato beccato da alcuni tifosi. "Sciacquati la bocca", gli ha urlato qualcuno; un riferimento alla sua esultanza, cui non rinunciò anche in occasione del gol realizzato con la maglia rossonera all'Allianz Stadium.Sono dunque contrastanti i sentimenti del popolo bianconero nei confronti del giocatore. Indifferenti al suo arrivo all'aeroporto di Caselle, dove non c'era nessuno, sembrava che il ghiaccio fosse stato rotto dagli autografi e dai selfie davanti al JMedical. Ora invece i fischi. "Siamo qui per Ronaldo! E Ronaldo dov'è?", commentano alcuni tifosi in attesa all'esterno della Continassa.