Di Maio, Airbus Stato narcisistico

ROMA, 2 AGO - Bagarre nell'aula del Senato sull'Airbus di Stato preso in leasing dal governo Renzi e il cui contratto l'attuale esecutivo ha deciso di rescindere. A scatenare la protesta sono state le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che rispondendo a una domanda nel corso del question time ha detto che l'apparecchio è "stato preso per soddisfare esigenze puramente narcisistiche, uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini italiani". Di Maio ha preso "l'impegno di andare fino in fondo e svelare tutti i dettagli opachi" di questo dossier. Molto vibranti le proteste da parte dei banchi della sinistra, da cui sono arrivate grida all'indirizzo di Di Maio come "buffone" e poi "bugiardo". La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha minacciato di espellere i senatori e di interrompere la diretta tv, ma alla fine Di Maio è riuscito a completare il proprio intervento e ha lasciato l'aula.