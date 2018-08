C.destra: Toti, non messo in discussione

GENOVA, 2 AGO - "Il centrodestra non credo sia in discussione. La poltrona del presidente della Rai non vale certamente le decine di centinaia di comuni ben amministrati dalla nostra coalizione, le sette regioni che abbiamo conquistato insieme e tutto il lavoro fatto in questi 20 anni". Lo ha detto il governatore della Liguria ed esponente di Forza Italia, Giovanni Toti dopo lo scontro tra Berlusconi e Salvini sul nome di Foa. "Io mi auguro che il lavoro possa continuare per i prossimi 20". E sul fatto che elementi di spicco del suo partito abbiano fatto pressioni su Berlusconi perché non aprisse a Foa, come pare stesse facendo, ha detto: "I retroscena dei giornali ho imparato a non leggerli da quando faccio il giornalista".