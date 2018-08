Tifosi Paok feriti da teppisti a Basilea

BASILEA, 2 AGO - Cinque tifosi del Paok Salonicco sono rimasti feriti durante un'aggressione subita ieri da parte di alcuni teppisti in un hotel a Basilea, dove si erano recati per assistere alla partita valida per i preliminari di Champions tra Basilea e Paok. Lo ha fatto sapere oggi la polizia svizzera. L'aggressione è avvenuta diverse ore prima del match poi vinto dai greci 3-0. Oggi la polizia municipale ha riferito che una ventina di tifosi, alcuni dei quali con bandiere del Basilea, hanno aggredito una cinquantina di tifosi greci che si trovavano dentro e fuori l'atrio di un hotel: quattro uomini e una ragazza di 15 anni sono rimasti feriti e uno di loro ha dovuto essere portato in ospedale. Gli assalitori sono fuggiti e la polizia ha chiesto a quanti fossero in zona in quel momento di fornire ogni possibile dettaglio dell'aggressione.