Francia: morti 4 escursionisti in Corsica

ROMA, 2 AGO - Quattro escursionisti sono morti ieri, tra questi una bambina di sette anni e suo padre, mentre una donna risulta dispersa, dopo essere travolti da un'onda, mentre stavano facendo canyoning, nel Canyon Zoicu in Corsica. Lo scrivono i media locali. Tra le vittime anche la guida. Altre due persone, tra cui la madre della piccola, sono invece sopravvissute e ricoverate in stato di choc, secondo quanto riferisce il procuratore di Ajaccio Eric Bouillard. Stamani sono riprese a Soccia le ricerche interrotte per la notte della donna dispersa. Sul posto sono al lavoro un elicottero della gendarmeria, scrive Corse Matin, e otto sommozzatori dei vigili del fuoco e dei gendarmi. Dai primi elementi l'incidente sarebbe dovuto a "imprudenza". In tutto 13 escursionisti (12 partecipanti e la guida) avevano iniziato la discesa del canyon. Ma "man mano che aumentavano le difficoltà " alcune persone hanno rinunciato, ha aggiunto il procuratore. I restanti 7 hanno continuato la discesa fino a quando l'onda li ha investiti.