Fico: lo Stato deve esserci al 100%

BOLOGNA, 2 AGO - "Il messaggio è che lo Stato c'è, ci deve essere al 100% e non come spesso è accaduto in questi 30 anni". Così, il presidente della nella camera, Roberto Fico, ha commentato la sua presenza alle commemorazioni della strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto del 1980. Il presidente della Camera ha condiviso l'ultimo tratto del corteo che ha sfilato lungo le vie di Bologna per arrivare nel piazzale antistante la stazione dove deflagrò la bomba che uccise 85 persone. "Uno Stato che non cerca la verità fino in fondo - ha detto - non si può dire Stato. Un'Italia che non cerca la verità sulle Stragi del nostro Paese non è compiuta. Si può costruire fino in fondo solo quando sono raggiunte le verità sostanziali. Lo Stato che non cerca la verità non mi rappresenta, non lo voglio".