Detenuto evade dal carcere di Torino

TORINO, 2 AGO - Un detenuto albanese di 45 anni, in regime di semilibertà, non ha fatto rientro dal lavoro. L'uomo, fine pena 2022 per droga, prostituzione, armi e altri reati, è evaso dal carcere Lorusso e Cutugno di Torino. "Si tratta dell'ennesimo mancato rientro nel carcere di Torino di un detenuto in regime di semilibertà o in permesso premio, che trascorse le fatidiche 12 ore si configura in vera e propria evasione dal carcere", sottolinea Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, l'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, nel dare notizia dell'evasione. "A questo punto viene da chiedersi, vista la frequenza di tali episodi, se non sussista una eccessiva facilità nella concessione di tali istituti - aggiunge - che dovrebbero servire ad agevolare un percorso di reinserimento sociale dei reclusi mentre invece sono utilizzati dai ristretti per interrompere la detenzione e probabilmente per riprendere la consumazione di quei reati che ne hanno determinato la carcerazione".