Hector Cuper nuovo ct dell'Uzbekistan

ROMA, 2 AGO - Hector Cuper è il nuovo ct della nazionale dell'Uzbekistan. L'ex tecnico dell'Inter e che all'ultima Coppa del Mondo ha guidato dalla panchina l'Egitto, sarà presentato il 6 agosto. Per lui contratto fino al 2022. Lo ha reso noto la Federcalcio uzbeka via twitter. "Abbiamo raggiunto un accordo con Cuper e speriamo che questo tecnico ci aiuti a realizzare un sogno a lungo termine di milioni di nostri compatrioti - ha detto il vicepresidente Umid Ahmadjonov - Volevamo un allenatore esperto che potesse portare il respiro del calcio europeo in Uzbekistan e mettere i nostri calciatori in grado di poter concorrere alla qualificazione per la Coppa del Mondo. A nostro avviso, Cuper soddisfa questi requisiti".