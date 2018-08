Omicidio in piazza in Puglia, muore 23enne albanese

BARI, 2 AGO - Un giovane albanese di 23 anni, incensurato, è stato ucciso in un agguato avvenuto ieri sera in piazza Abbazia, a Corato, in provincia di Bari. In quel momento la piazza era gremita di persone. Dalle prime informazioni raccolte, due persone - non ancora identificate - in sella a uno scooter, hanno affiancato il giovane colpendolo alle spalle. Sul posto sono giunti i medici di un'ambulanza del 118 che hanno tentato, invano, di rianimare il giovane. I proiettili della pistola usata dai killer hanno raggiunto il 23enne alla testa e hanno perforato un polmone. Sull'accaduto indagano i carabinieri.