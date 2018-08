Calcio: ufficiale, Vrsaljko è dell'Inter

MILANO, 1 AGO - Ora è ufficiale anche per l'Inter: Sime Vrsaljko è un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo l'annuncio di ieri dell'Atletico Madrid e la giornata di visite mediche, il 26enne terzino croato ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà all'Inter. A dare l'annuncio è stata la stessa società, con un comunicato: "L'esterno croato arriva a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore dei nerazzurri per la trasformazione del prestito in definitivo", si legge nella nota.