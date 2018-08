Donna giù da scogliera, un indagato

IMPERIA, 1 AGO - Un tunisino di 32 anni è indagato per il tentato omicidio di una ragazza tedesca di 22 anni trovata in gravissime condizioni sulla scogliera a Capo Nero di Sanremo probabilmente caduta da un terrazzamento a picco sul mare vicino all'Aurelia. Anche l'uomo si trova in ospedale: è stato infatti trovato con ferite da caduta a qualche decina di metri dalla donna. La Procura di Imperia ha specificato che l'iscrizione nel registro degli indagati e l'apertura del fascicolo per tentato omicidio sono "un atto dovuto": i magistrati infatti attendono per domani la relazione dei carabinieri sull'accaduto. Secondo gli inquirenti la ragazza sarebbe caduta in seguito al litigio con il tunisino ma hanno chiesto che i carabinieri riascoltino i due testimoni che hanno dichiarato di aver visto e udito la coppia litigare, per capire meglio il contesto e meglio definire la dinamica dell'accaduto.