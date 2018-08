Auto: mercato Italia +4,42% a luglio, Fca torna a crescere

TORINO, 1 AGO - Torna a crescere il mercato italiano dell'auto dopo il calo del 7,25% di giugno. Le immatricolazioni a luglio sono 152.393, il 4,42% in più dello stesso mese del 2017. Dall'inizio dell'anno sono state vendute 1.273.730 vetture, pari allo 0,74% in meno dell'analogo periodo del 2017. I dati sono stati pubblicati sul sito dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Torna a crescere anche il gruppo Fca sul mercato italiano. A luglio il gruppo ha venduto 42.107 vetture, il 3,41% in più dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 27,9 al 27,6%. Nei primi sette mesi dell'anno le immatricolazioni sono 345.017, pari al 7,7% in meno dell'analogo periodo del 2017. La quota passa dal 29,13 al 27,09%.(ANSA).