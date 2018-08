Ciaccheri, esposto contro Ama

ROMA, 1 AGO - Un esposto nei confronti di AMA per attentato alla salute pubblica. Questa l'iniziativa del minisindaco dell'VIII municipio di Roma Amedeo Ciaccheri che consegnerà l'esposto ai pm venerdi. "AMA continua a non rispettare il contratto di servizio e non procede alla raccolta dei rifiuti e alla cura del territorio. Nel Municipio Roma VIII si moltiplicano i cumuli di immondizia maleodorante lasciati in terra in ogni angolo delle nostre vie. Con le alte temperature di questi giorni il rischio per la salute e la sicurezza pubblica è altissimo", spiega Ciaccheri.