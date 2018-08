Berlusconi, Fi non rivoterà mai Foa

ROMA, 1 AGO - "E' stato appurato che l'eventuale riproposizione dello stesso nome nella commissione di Vigilanza presenta, secondo il parere di autorevoli professionisti, problemi giuridici non superabili. Non potrà quindi essere votata dai componenti di Fi". Lo afferma Silvio Berlusconi in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai.