Cinema: Most Beautiful Island, la paura in una stanza

(ANSA) ROMA 1 AGO - Se amate le atmosfere cupe e non soffrite di aracnofobia, non perdete questo thriller-noir dalle venature horror in sala dal 16 agosto distribuito da EXIT media. Si tratta di 'Most Beautiful Island', esordio alla regia della giovane attrice spagnola Ana Asensio che vi recita anche nel ruolo della protagonista. Girato in 16mm il film, interpretato oltre che dalla regista anche da Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden e Caprice Benedetti, ha un pedigree non da poco: ha partecipato a numerosi festival, tra cui quello del Cinema Spagnolo di Roma, e ha vinto poi il Premio speciale della Giuria all'ultimo SXSW di Austin (Stati Uniti). "Volevo parlare - spiega la regista - di un tipo di immigrazione di cui si sa poco: ho conosciuto molte ragazze, modelle e attrici, in attesa del visto, che se le vedi in strada non pensi mai che abbiano problemi anche solo per mangiare. C'è in queste situazioni un falso glamour, crudele e agrodolce". "Persone che mangiano - aggiunge - solo quando sono invitate alle feste. Sono condizioni degradanti e assurde, ma nel mio film - conclude la regista - volevo soprattutto mostrare come le classi ricche alla fine possono comprare tutto, anche la stessa brutalità se è una cosa che le diverte". "Non si può dire che sia un film autobiografico - aggiunge - anche se alcune cose strane mi sono capitate. Ho accettato lavori inimmaginabili a New York e la pressione di non avere né amici né la famiglia ti genera molta ansia quando ti ritrovi sola all'estero. Ho conosciuto però persone che hanno fatto cose simili per cominciare una vita nuova e lasciarsi alle spalle un passato traumatico che non riuscivano a superare".