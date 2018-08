Doping: udienza appello per Joao Pedro

CAGLIARI, 1 AGO - È attesa entro la fine della settimana la sentenza della Corte Federale d'appello chiamata a pronunciarsi sul caso del trequartista del Cagliari Joao Pedro, condannato in primo grado a sei mesi di squalifica dopo gli esiti positivi del controllo antidoping dello scorso campionato. Questa mattina, in seguito al ricorso della Procura, che aveva chiesto quattro anni di stop, si è svolta a Roma l'udienza. E i legali delle parti hanno ripercorso la vicenda cominciata dalle analisi post partita della gara tra Sassuolo e Cagliari: il controllo aveva evidenziato la presenza di tracce di diuretico proibito. Da lì era partito il deferimento e la sospensione del giocatore brasiliano. La tesi difensiva di Joao Pedro è stata chiara dall'inizio: assunzione accidentale e involontaria per contaminazione di integratori prescritti da uno specialista brasiliano. La Procura aveva chiesto una pena pesante, 4 anni, ma la sentenza era stata più clemente: sei mesi di stop.