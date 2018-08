Zimbabwe: sostenitori dell'opposizione protestano ad Harare

HARARE, 1 AGO - Sostenitori del leader dell'opposizione dello Zimbabwe, Nelson Chamisa, sono scesi nelle strade della capitale Harare per protestare contro il governo dopo le elezioni. Alcuni manifestanti hanno strappato un manifesto del presidente Emmerson Mnangagwa, mentre poliziotti in assetto anti-sommossa e cannoni ad acqua stanno presidiando la zona. Proteste anche davanti alla sede della Commissione elettorale che deve ancora annunciare i risultati ufficiali. Al momento sembra che il partito di governo abbia ottenuto la maggioranza dei seggi in parlamento.