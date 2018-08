Rai: Renzi, M5s-Lega umiliano Camera e Senato

ROMA, 1 AGO - La nuova legge sulla RAI attribuisce molti poteri al Direttore Generale. Viene coinvolto per la prima volta un consigliere eletto dai lavoratori. Si individua nel Presidente la figura di garanzia per la quale occorre il consenso anche di parte dell'opposizione (due terzi). Lega e Cinque Stelle dissero che questa riforma era assurda perché dava poco potere all'opposizione. E oggi, con invidiabile coerenza, siccome sono maggioranza provano a prendersi anche il Presidente, da soli. Vanno in Parlamento, perdono, vengono bocciati. E cosa fanno? Anziché scusarsi e cambiare nome vanno avanti lo stesso. Umiliano Camera e Senato: è vero che Casaleggio ha detto che tra qualche anno il Parlamento potrebbe essere inutile. Ma finché c'è, bisognerebbe rispettarne i voti. Il Governo della Legalità non rispetta le leggi dello Stato. Il Governo dell'Onestà non rispetta le sentenze della Cassazione. Meno male non si sono definiti il governo della pace". Lo afferma Matteo Renzi nella Enews.