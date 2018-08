Tria e Le Maire,priorità Unione bancaria e bilancio Ue

ROMA, 1 AGO - Nell'incontro odierno a Roma i Ministri Bruno Le Maire e Giovanni Tria in merito all'agenda europea, "hanno concordato di dare priorità al lavoro sul completamento di tutti gli aspetti dell'Unione bancaria e alla creazione di un bilancio dell'area euro per garantire una maggiore stabilizzazione e convergenza all'interno dell'area". E' quanto si legge in un comunicato congiunto del ministro dell'Economia Giovanni Tria e del suo omologo francese Bruno Le Maire che hanno ribadito "l'impegno per l'adozione in tempi brevi della proposta della Commissione europea sulla tassazione dei servizi digitali a partire dalla fine del 2018, con l'obiettivo di iniziare ad affrontare il tema della tassazione dell'economia digitale".(ANSA).